Antalyalı pehlivanlar Kırkpınar'a damga vurdu

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon belli oldu!

Daha önce ikişer şampiyonlukları bulunan Ali Gürbüz ve Orhan Okulu arasında gerçekleşen başpehlivanlık güreşini Ali Gürbüz kazandı. Ali Gürbüz, üçüncü kez başpehlivan oldu!

ORHAN OKULU'NUN FİNAL YOLCULUĞU

2015 ve 2018 yılında altın kemere uzanan son şampiyon Orhan Okulu, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, ilk turda Cenk İldem'i, ikinci turu kura ve kurallar gereği güreşmeden geçerek, üçüncü turda Süleyman Aykırı'yı, çeyrek finalde Mustafa Batu'yu, yarı finalde de Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek, bir kez daha geçen yıl olduğu gibi adını finale yazdırdı. Okulu, 2018 yılında altın kemeri Şaban Yılmaz ile yaptığı final güreşinde kazanmıştı.

ALİ GÜRBÜZ FİNALE NASIL GELDİ?

2011-2012 yıllarında altın kemere uzanan Ali Gürbüz, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, ilk turda Abdullah Güngör'ü, ikinci turda Serhat Gökmen'i üçüncü turda İsmail Koç'u, çeyrek finalde Faruk Akkoyun'u, yarı finalde de Hamza Köseoğlu'nu yenerek, finale adını yazdırdı.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2019, 18:31