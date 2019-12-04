Antalyalı milli sporcu Şakir Yalın, dünya 6.'sı oldu

38 ülkeden yaklaşık bin sporcunun katıldığı yarışmaya, Türk Milli Takımı 12 sporcu ile katıldı. Derecesiyle büyük gurur yaşadığını belirten Şakir Yalın, "Avrupa ve dünya şampiyonaları seçmelerinde Türkiye'de düzenlenen fitness kategorisinde seçmeleri kazanarak elde ettiğim başarımdan dolayı Dünya şampiyonasına girmeye hak kazandım. Bratislava şehrinde yapılan IFBB Mens Fitness Open World Şampiyonası'nda finale kalarak, 6. oldum. Benim için gurur verici ve çok güzel andı. Daha güzel şampiyonluklar elde etmek için kulübümle ve milli takımımızda çalışmaya devam edeceğim. İnşallah bu inancın içerisindeyim. Onun için gitmiştim. Biliyorum ki eksiklerimizde var artılarımız da var. Ama bir Türk sporcusu olarak orada bulunmak, Türkiye'yi temsil etmek bizim için milli bir gurur. Bunu yaşamak ve yaşatmak, hem destekleyenler için hem de bizim açımızdan çok önemli. En önemlisi de bayrağımızı temsil etmek. Onun için çok mutluyum çok gurur verici. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

