Antalyalı atıcı şampiyon oldu

MERSİN'DE düzenlenen Ateşli Silahlar 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Kupası Türkiye Şampiyonası'nda, Antalya Atış Poligonu atış eğitmeni aynı zamanda Antalya Polis Gücü Kulübü sporcusu Nilay Ak, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. 170 sporcunun yarıştığı Büyük Bayanlar Ateşli Silahlar 25 metre spor tabanca kategorisinde mücadele eden Ak, 60 atışta 541 puan ile finale birinci olarak girdi. 50 atıştan oluşan final yarışında da 18 adet merkez 10 vuruşu ile birinciliği yarışma süresince kimseye kaptırmayan Ak, Antalya'ya şampiyonluk kupasıyla döndü.