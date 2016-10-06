Antalya’da Çalımbay sesleri

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un bu hafta yapacağı yönetim kurulu toplantısında Morais’in geleceğinin tartışılacağı ifade edilirken, kulislerde hoca adaylarının isimleri de yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Antalyaspor’la en fazla adı anılan hoca ise Rıza Çalımbay. Kasımpaşa’dan ayrılan tecrübeli teknik adamın da 1. Lig’den aldığı teklifleri reddettiği ve Antalyaspor’da çalışmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

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