Antalya’da basketbol heyecanı sona erdi

ANTALYA'DA 18 Eylül’de başlayan ve 18 takımın katıldığı Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası’nda oynanan ilk tur karşılaşmalarının ardından Final Grubu’na kalan ekipler belli oldu.18 takımın 3 ayrı grupta mücadele ettiği grup elemelerinde, her grubun ilk 2 takımı ile en iyi üçüncü olan 2 takım Final Grubu’na yükselmeyi başardı.

Atatürk Spor Salonu, Kepez Turgut Özal Spor Salonu ile Antalya Spor Salonu’nda oynanan maçların ardından, A Grubu’nda Bakırköy Basket, Ankara DSİ, Akhisar Belediye, B Grubu’nda Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji, Selçuklu Belediyesi ve C Grubu’nda da Antalyaspor ile Yalova Group Belediye adını finale yazdıran isimler oldu.

Final müsabakaları, Şubat ayı içerisinde İstanbul’da gerçekleşecek.