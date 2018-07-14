Antalya’da 6 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

 Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarının 1. etabını Erzurum’da tamamlayan Antalyaspor’da 6 futbolcu daha sağlık kontrolünden geçti

Antalya’da 6 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
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ANTALYASPOR, Hollanda'da yapacağı ikinci etap kamp çalışmaları öncesinde futbolcuların sağlık kontrollerini tamamlıyor. Erzurum kampından dönen kırmızı-beyazlılarda 6 futbolcu daha sağlık kontrolünden geçti. Takım kaptanı Diego Angelo ile birlikte Charles Fernando, Rachard Danilo Campos, Grando Chico, Marquez Maicon ve Jean Drole bu sabah takımın sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi'nde TFF kriterlerine uygun olarak sağlık kontrolünden geçti. 

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