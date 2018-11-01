Antalya tur atladı

EV sahibi Antalyaspor maçı penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanarak bir üst tura yükseldi. İlk yarısı golsüz berabere sona eren maçın ikinci yarısında da gol olmadı. Uzatmalara giden maçın 101. dakikasında konuk ekip Yomraspor, Ali Özgür'ün golü ile 1-0 öne geçti. Uzatmaların 120+1. dakikasında ceza alanı içinde topa elle dokunan Yasin penaltıya sebep oldu. Atışı gole çeviren Barrada skoru 1-1'e getirdi. Penaltılara giden maç sonunda Antalyaspor, rakibini 4-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.