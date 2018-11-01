Antalya tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Antalyaspor ile Trabzon temsilcisi Yomraspor karşılaştı

Antalya tur atladı
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EV sahibi Antalyaspor maçı penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanarak bir üst tura yükseldi. İlk yarısı golsüz berabere sona eren maçın ikinci yarısında da gol olmadı. Uzatmalara giden maçın 101. dakikasında konuk ekip Yomraspor, Ali Özgür'ün golü ile 1-0 öne geçti. Uzatmaların 120+1. dakikasında ceza alanı içinde topa elle dokunan Yasin penaltıya sebep oldu. Atışı gole çeviren Barrada skoru 1-1'e getirdi. Penaltılara giden maç sonunda Antalyaspor, rakibini 4-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi. 

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