Antalya taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Antalyaspor, yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak

Antalya taktik çalıştı
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KIRMIZI beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman ısınma ve koşuyla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar antrenmanın basına kapalı ikinci bölümünde taktik çalışması yaptı. Korkmaz, futbolcularına kaleli taktik maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının taktiğini çalıştırdı. Kırmızı beyazlılarda Charles'in katılmadığı antrenmanda Hakan Özmert ile Olcan Adın salonda fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

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