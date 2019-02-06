Antalya Rize'ye bileniyor

KIRMIZI beyazlı ekip bu maçın hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda maçının provaları üzerinde duruldu. Bir süre tek pas oyunu oynayan kırmızı beyazlı futbolcular daha sonra 2 grup halinde taktik çalıştı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi. Antalyaspor'un yeni transferleri Fredy, Amilton ve Tarık Çamdal da takımla çalıştı.

CISSOKHO KADRO DIŞI

Antalyaspor'a sezon başında Yeni Malatyaspor'dan transfer olan Aly Cissokho, takıma uyum sağlayamaması ve performans düşüklüğü nedeniyle yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı. Yönetimin, Fransız futbolcuyu kadro dışı bırakma kararı almasındaki nedenin ise performans düşüklüğü ve takıma uyum sağlamakta zorlanması gösterildi. Sezon başında Antalyaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Cissokho, kırmızı beyazlı formayla 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 14'ü Spor Toto Süper Lig olmak üzere toplam 16 maça çıkmıştı.