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Antalya protokolü maçtaydı

Antalya Valisi Muammer Türker ve beraberindeki heyet, Oba Stadyumu’na gelerek Giresunspor maçını izledi

Antalya protokolü maçtaydı

Antalya Valisi Muammer Türker ve beraberindeki heyet, Oba Stadyumu’na gelerek Giresunspor maçını izledi

16 Mart 2015 Pazartesi 11:20
Antalya protokolü maçtaydı
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ANTALYA Valisi Muammer Türker ve beraberindeki heyet, Oba Stadyumu’na gelerek Giresunspor maçını izledi
Karşılaşma ağır bir zeminde, hafif yağışlı bir havada, yaklaşık 2 bin futbolsever önünde oynandı.
Mücadeleyi Antalya Valisi Muammer Türker, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül, Antalya İl Emniyet Müdürü Cemil Tombul, Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Jandarma Komutanı Alper Çetinkaya ve Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile birlikte izledi.
Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, son Denizli maçından farklı olarak Peroviç'in yerine Sinan'a ilk onbirde görev verdi.
Konuk Giresunspor'un başında Teknik Direktör olarak bir dönem Alanyaspor Teknik Direktörlüğü de yapan Erkan Sözeri sahaya çıktı.
- Grup Şimşekler, Grup BAY Gaynakcılar ve Grup Sanayi 90 dakika takıma büyük destek verdi.
- Giresun'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 25 civarındaki konuk takım taraftarı, takımlarına destek verdiler. Maç öncesi Şimşekler taraftar grubu Giresun tribününe giderek çiçek verdi, "Hoşgeldiniz" dedi. Maçtan sonra galibiyeti birlikte kutladılar.
- Alanyaspor'un beraberlik golünü atan Jonathan Ayite, golden sonra protokol tribününe gelerek attığı golü ameliyat olan ve maçı izleyen Koray Çölgeçen'e hediye etti. Ayite, bu pozisyonda sarı kart gördü.
- Ligdeki son 4 maçını da kazanan ALBİMO Alanyaspor, Giresunspor'a 2-1 yenilerek 4 maçlık galibiyet serisine nokta koydu.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 10:25
Anahtar Kelimeler:
Oba StadyumuHeyetTürkerAntalya Protokol
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