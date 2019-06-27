Antalya Open'da heyecan sürüyor 

ATP sezonunun 8 çim kort turnuvasından biri olan Turkish Airlines Antalya Open'da çeyrek finale yükselme mücadelelerine Viktor Troicki damgasını vurdu.

Turun tecrübeli isimlerinden 33 yaşındaki Sırp tenisçi, dünya 32 numarası olan turnuvanın 1 numaralı seribaşı Benoit Paire'i, 1 saat 42 dakika süren karşılaşmada iki tie-break neticesinde 7-6, 7-6 ile geçerek adını son sekize yazdıran taraf oldu.

Dünya 193 numarası Troicki, turnuvaya eleme tablosundan katılmış ve sırasıyla Yankı Erel, Ortega Olmedo ve Josef Kovalik'i mağlup etmeyi başarmıştı.

Fransız tenisçi Benoit Paire ise ilk turu bay geçtiği Turkish Airlines Antalya Open'da teklerden sonra çıktığı ve Leander Paes ile ortaklık kurduğu çiftler maçını da kaybederek turnuvaya erken veda etmiş oldu.

ÇİFTLERDE ŞAMPİYONLUK YOLU KISALDI



Turkish Airlines Antalya Open'da çiftlerde dört maç geride kalırken yarı finalistler de belirlendi.

Son dörde adını yazdıran isimlerden Ivan Dodig/Filip Polasek, Denys Molchanov/Igor Zelenay ile karşılaşırken Jonathan Erlich/Adam Sitak - Roman Jebavy/Philipp Oswald maçı da finale çıkacak diğer ikiliyi belirleyecek.

Antalya'da 27 Haziran Perşembe günü tekler maçları 11.30, çiftler ise 15.00'te start alacak.

İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ



TEKLER

Victor Troicki-Miomir Kecmanovic



Jordan Thompson-Damir Dzumhur



Lorenzo Sonego-Adrian Mannarino



Bernard Tomic-Pablo Carreno Busta

ÇİFTLER

Ivan Dodig/Filip Polasek - Denys Molchanov/Igor Zelenay



Jonathan Erlich/Adam Sitak - Roman Jebavy/Philipp Oswald