Antalya lobisi yine devrede

KESTELSPOR'UN Konyaaltı Belediyespor ile yarın saat 14.00'de Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynayacağı maça, Konyaaltı Belediyespor Genel Kaptanı ve Futbol Şube Sorumlusu Hakan Deniz'in hakem olan iş ortağı Sarper Barış Saka atandı. Hakan Deniz ve hakem Sarper Barış Saka'nın Antalya Lara yolundaki Kalekapı Meyhanesi'nin iş ortağı olduğu öğrenilirken, bu dev mücadele öncesi yapılan bu şaibeli atama akıllarda soru işareti bıraktı. Maçı yönetecek olan hakem Saka, Kestelspor'un geçtiğimiz yıl deplasmanda oynadığı Manavgat Belediyespor maçının da hakemiydi. Hatırlanacağı üzere, ilk yarısı Kestelspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren mücadelede, hakem Sarper Barış Saka'nın ikinci yarıda Kestelspor aleyhine kırmızı kart göstererek penaltı kararı vermesi sonucunda mavi beyazlı temsilcimiz 2-1 mağlup olarak BAL Ligi'ne play-off maçlarında veda etmişti. Bu 2-1'lik sonuçla Manavgat Belediyespor BAL Ligi'ne yükselmiş ve Alanya spor kamuoyu bu duruma büyük tepki göstermişti. Konuyla ilgili görüşlerini almak için aradığımız Kestelspor Başkanı Levent Uğur telefonlara cevap vermezken, sosyal medyadan tepki gösteren Alanya'nın amatör spor kulüplerinin yöneticileri, "Eğer bu olay doğruysa liglerden bile çekilebiliriz" dediler.