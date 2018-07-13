Antalya ilk etabı tamamladı

ANTALYASPOR'UN, yeni sezon öncesinde Erzurum'da yaptığı birinci etap kamp çalışmaları sona erdi. Kırmızı beyazlı ekip, 11 gün süren Erzurum kampında son çalışmasını dün sabah gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki son antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Üç grup halinde yapılan beşe iki oyunun ardından istasyonda kuvvet ve şut çalışıldı. Antrenman bitiminde teknik heyet, futbolcular ve destek ekibi hatıra fotoğrafı çektirdi.

