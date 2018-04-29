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Antalya fırsat tepti

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Antalyaspor, sahadan beklemediği bir mağlubiyetle ayrıldı.

Antalya fırsat tepti

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Antalyaspor, sahadan beklemediği bir mağlubiyetle ayrıldı.

29 Nisan 2018 Pazar 23:17
Antalya fırsat tepti
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KARŞILAŞMANIN henüz 6. dakikasında Emre Güral ile öne geçen kırmızı beyazlılar, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın gollerine engel olamayınca öne geçtiği maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Antalyaspor, bu mağlubiyetle 35 puanda kalırken, Trabzonspor ise 49 puana yükseldi. 

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