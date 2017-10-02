Antalya, dünyanın en iyi dalış sporcularına ev sahipliği yapıyor

TÜRKİYE Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından geçen yıl gerçekleştirilen ve Türkiye’nin 3 madalya ile üçüncü olduğu Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 2. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nın ardından CMAS Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası ve yine bu yıl ilki düzenlenen CMAS Uluslararası Serbest Dalış-Kaş Başka-Açık Yarışmaları yarın Kaş açıklarında start alıyor. Avrupa Şampiyonası’na aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 13 ülkeden 58 sporcu katılacak. Aynı anda gerçekleşecek olan CMAS Uluslararası Serbest Dalış-Kaş Başka-Açık Yarışmaları’na ise 5 ülkeden 26 sporcu katılacak. Avrupa Şampiyonası’na Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Ukrayna ve Türkiye katılırken, Kaş-Başka-Açık yarışmalarına ise Ekvator, Şili, Türkiye, ABD ve Honkong ülkeleri katılacak.

Milli sporcu Derya Can özel hazırlanıyor

Bugün ısınma çalışmalarında sporcular, şampiyonanın gerçekleşeceği İnceboğaz Plajı açıklarında dalışlar gerçekleştirdi. Sabit Ağırlık Mono Palet, Sabit Ağırlık Çift Palet, Sabit Ağırlık Paletsiz ve Küp Apnea olmak üzere 4 ayrı dalış disiplinlerinde yarışacak olan sporcuların arasında Milli Takım kadrosundan Türkiye’yi ise dünya rekortmeni Milli Sporcu Derya Can ve 10 sporcu daha temsil edecek. Derya Can’ın ise ısınma dalışlarını özel çalışma programıyla sürdürdüğü öğrenildi.

Özel güvenlik sistemi

Şampiyona hakkında gazetecilere açıklamada bulunan TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, şampiyonaya katılımın geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası’na olan katılımdan daha fazla olduğunu söyledi. Avrupa Şampiyonası ile aynı anda düzenlenen Serbest Dalış-Kaş Başka-Açık Yarışmaları ile birlikte katılımdan memnun olduklarını anlatan Özen, “Ülkemize uluslararası bir yarış kazandırdığımız için çok mutluyuz. Dünyanın en özel sporcuları Kaş’ta mücadele edecek” dedi.

Şampiyonada Türk mühendislerin yaptığı özel bir güvenlik sisteminin yer aldığına dikkat çeken Özen, “Su altındaki en ufak bir olumsuzlukta sporcuları yukarıya getiriyor. Güvenlik anlamında dünyada tek diyebilirim. Serbest dalış olimpiyatlara girme yolunda ise ciddi adımlar atılıyor. Şampiyonalar, ülkemizin ve serbest dalışın dünyada tanıtımı açısından çok önemli. Bu sene çok güzel bir sezon yaşıyoruz. Temmuz ayından bu yana ülkemize madalya kazandırıyoruz” diye konuştu.

“Kaş, serbest dalış ve diğer su aktiviteleri için çok iyi bir yer”

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Başkanı Anna Arzhanova ise Kaş’ın dalış sporu için çok güzel bir yer olduğuna vurgu yaptı. Arzhanova, “Güzel ev sahipliğiyle Kaş, ülkeler arası dostluk için çok önemli bir bölge. Serbest dalış CMAS’ın önem verdiği bir branş. Olimpiyatlara girmesi için de gayret gösteriyoruz. Kaş’ı çok seviyorum ve kesinlikle dünyanın en iyi yerlerinden birisi olduğunu söyleyebiliyorum. Kaş serbest dalış ve diğer su aktiviteleri için çok iyi bir yer. Buradaki yarışlarda dünya rekorlarının kırılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şu ana kadar gerçekleşmemiş en büyük dalış gerçekleşebilir”

Son 1 haftadır yoğun bir antrenman dönemi geçirdiklerini belirten Milli sporcu Bilge Çingigiray, federasyonun bu yıl yabancı bir antrenörle çok farklı bir uygulamaya gittiğini ve kendilerine büyük katkısının olduğunu söyledi. Şampiyona öncesi çok yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini de aktaran Çingigiray, "Kendi derecelerimi yükseltme imkanı buldum ve önümüzde büyük bir yarış var. Avrupa Şampiyonası adında ama dünyanın en iyi dalış sporcuları yer alıyor. Şuana kadar düzenlenmiş en büyük yarışma diyebilirim. Büyük bir olasılıkla şuana kadar gerçekleştirilmiş en büyük dalış gerçekleştirilecek. Takım olarak iyi olarak kendimizi iyi hissediyoruz, motivemiz çok yüksek. Madalyaya uzanacak sporcularımız var. Kendi adıma konuşacak olursam, ben normalde bir yarışa madalya almak için girerim ama bu dalda ilk yarışım olacak" diye konuştu.

Salı günü sabah saatlerinde başlayacak olan şampiyona 7 Ekim Cumartesi günü son bulacak.