TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Ligi’nde mücadele eden Antalyaspor, ligdeki 2. maçında Kepez Belediyesi'ni 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip Turgut Özal Spor Salonu’nda karşılaştığı Kepez Belediyesi’ni 25-18, 25-17 ve 27-25'lik setlerle 3-0 yenmeyi başardı.
Maça iyi başlayan Antalyaspor, ilk seti zorlanmadan 25-18 önde tamamladı. 2. sete de iyi bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlı takım, rakibinin skoru dengelemesine izin vermedi ve bu seti de 25-17 geçerek 2-0 üstünlük sağladı. Karşılaşmanın 3. seti ise oldukça çekişmeli anlara sahne oldu. Ev sahibi Kepez Belediyesi zaman zaman 2 sayı üstünlük sağlasa da kırmızı-beyazlı ekip seti vermedi ve 27-25 üstünlükle geçerek karşılaşmadan 3-0 galibiyet aldı. Sezonun ilk maçında Söke Voleybol Takımı'nı da 3-0 gibi net bir skorla yenen Antalyaspor, ligin 3. hafta karşılaşmasında Antalya Spor Salonu'nda 14 Ekim Pazar günü saat 14.00'da Nazilli Belediyespor'u ağırlayacak.
Antalya derbisi Antalyaspor’un
Antalyaspor, Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Ligi’nde çıktığı 2 maçı da set vermeden kazanarak 2’de 2 yaptı.
TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Ligi’nde mücadele eden Antalyaspor, ligdeki 2. maçında Kepez Belediyesi'ni 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip Turgut Özal Spor Salonu’nda karşılaştığı Kepez Belediyesi’ni 25-18, 25-17 ve 27-25'lik setlerle 3-0 yenmeyi başardı.