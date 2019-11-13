Antalya'da MMA heyecanı

MMA maçlarını organize eden Legengd Sports and Tourism şirketinin yöneticisi Nimatula Nimatulaev, düzenlediği basın toplantısında müsabakalar hakkında bilgi verdi. MMA'nın dünyada hızla popülerleşen ve yüz milyonlarca kişi tarafından takip edilen bir spor dalı olduğunu kaydeden Nimatulaev, "Biz de Antalya merkezli bir şirket olarak ilk organizasyonumuzu burada düzenliyoruz. Müsabakalarda Türkiye, Rusya, Kırgızistan, Azerbaycan, İtalya, İran, Türkmenistan ve Özbekistan'tan 28 sporcu mücadele edecek. Öncelikli hedefimiz Türk halkına MMA sporunu tanıtmak. Önümüzdeki süreçte yeni organizasyonlar gerçekleştirmek istiyoruz" dedi. UFC Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu Habib Nurmagomedov'un antrenman partneri Azamat Gashimov'un da kendileriyle hareket ettiğini bildiren Nimatula Nimatulaev, “Hedefimiz Türkiye'de MMA sporunu geliştirmek, Türkiye'yi dünyada temsil edecek sporcular yetiştirmektir. Bu vesileyle Antalya halkını cuma akşamı gerçekleşecek müsabakaları izlemeye davet ediyorum" diye konuştu. (İHA)

