Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107303
ALTIN
153.156
DOLAR
3.7141
STERLİN
4.9041
EURO
4.3624
23 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
23 Ekim 2017 Alanya -...
Kanser ilacını vücut geliştiren sporcular mı tüketti?
Kanser ilacını vücut geliştiren sporcular...
Tuzlanan bebekler beyin kanamasından ölüyor!
Tuzlanan bebekler beyin kanamasından ölüyor!
banner468

Antalya'da masterlar yarıştı

Antalya Kremlin Palace Otel'de düzenlenen Masterlar Futbol Turnuvası'nda 32 takım kıyasıya bir mücadele sergiledi

Antalya'da masterlar yarıştı

Antalya Kremlin Palace Otel'de düzenlenen Masterlar Futbol Turnuvası'nda 32 takım kıyasıya bir mücadele sergiledi

24 Ekim 2017 Salı 00:31
Antalya'da masterlar yarıştı
banner404

TURNUVAYA Alanya'dan katılan turizmci Murat Kanbolat ve Avukat Mustafa Kaplan, Kırşehir Master Takımı'nda mücadele etti. Turnuva sonunda Manavgat takımı birinci oldu. Turnuvaya Alanya'dan davet edilen Murat Kanbolat ve Mustafa Kaplan "Turnuvaya Kırşehir takımı tarafından Alanya'dan davet edildik. Daha önce profesyonel olan bir sürü eski fulbolcu vardı. Amacımız sportif faaliyetlere devam ederek bir arada olmaktı. Kupa veya şampiyonluk pek önemli değildi. Bizleri davet eden Kırşehir Masterlar Başkanı Zafer Durum, Ankara'da ikamet eden bir Alanya aşığı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Antalya Kremlin Palace Otel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Caner'den Mete Kalkavan'a şok küfür
Caner'den Mete Kalkavan'a şok küfür
Kartal galibiyete hasret kaldı
Kartal galibiyete hasret kaldı
Arda Turan'ın sakatlığı tekrarladı
Arda Turan'ın sakatlığı tekrarladı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim