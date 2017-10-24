Antalya'da masterlar yarıştı

TURNUVAYA Alanya'dan katılan turizmci Murat Kanbolat ve Avukat Mustafa Kaplan, Kırşehir Master Takımı'nda mücadele etti. Turnuva sonunda Manavgat takımı birinci oldu. Turnuvaya Alanya'dan davet edilen Murat Kanbolat ve Mustafa Kaplan "Turnuvaya Kırşehir takımı tarafından Alanya'dan davet edildik. Daha önce profesyonel olan bir sürü eski fulbolcu vardı. Amacımız sportif faaliyetlere devam ederek bir arada olmaktı. Kupa veya şampiyonluk pek önemli değildi. Bizleri davet eden Kırşehir Masterlar Başkanı Zafer Durum, Ankara'da ikamet eden bir Alanya aşığı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.
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