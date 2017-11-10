Antalya'da flayboard kazasında ayağı kırılan milli sporcu o anları anlattı

UĞUR Pirol, Kemer ilçesindeki bir su sporları merkezinde antrenman yaptığı sırada flayboard’ın kontrolünü kaybetti ve yakınında bulunan jetsky’ye çarparak bacağını kırdı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Uğur Pirol, Antalya’da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Bölgedeki vatandaşlar tarafından kaza anı da cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Uğur Pirol’un ’ayağım kırıldı’ diye bağırması da görüntülere yansıdı.

Hastanedeki odasında olay anını ve bundan sonraki hedeflerini İHA’ya anlatan Uğur Pirol, hedefinin Dünya Şampiyonası olduğunu söyledi.

"Daha da iyi olacağım, inşallah azimle bunu da yeneceğim"

Teknik hatadan dolayı sıkıntı yaşadığını ancak daha iyi olacağını söyleyen Pirol, "Bir operasyon geçirdim. Ayağımda platin var şu anda. 3-4 ay sonra platinin çıkarılmasıyla tekrar sahalara dönmek istiyorum. Aynı zamanda yetiştirdiğim öğrencilerle beraber Flyboard Turkey Team olarak Türkiye’yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için, bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak için mücadele edeceğiz. O anda hata yaptığımın farkına vardım ama bu makine çok güçlü bir makine. Türkiye’de tek diyebilirim. Canım biraz yandı tabi. Ama sporcu olmamızın bir faydası var çünkü güçlüyüz. Benim yerimde başkası olsaydı kesin bayılırdı. Allah’a şükür öyle bir şey olmadı. Spor yaptığımız için yememize içmemize dikkat ediyoruz. Ondan dolayı sporcu olmamızın faydası" dedi.

3-4 ay sonra antrenmanlara başlayacağını söyleyen Pirol "İnşallah sahalara tekrar döneceğim. Dün kaval kemiğime platin yerleştirildi. Yürümeye de 1-2 aya başlarsınız diyor doktorlar. Zaten daha önce de bacağım kırılmıştı, sol bacağım kırılmıştı. O kaza da jetsky yarışında olmuştu. Bunun en iyi tedavisi havuzda oluyor" diye konuştu.

"Kenan Sofuoğlu’da bacağını kırdı ama bırakmadı"

Türkiye’de pro kategorisinde en yüksek kategoride ilk sporcu olarak katıldığını hatırlatan Pirol, "Farklı flyboard dalında arkadaşlarımız var onlar da katıldı. Pro kategorisinde yarışta ilk 45 kişi vardı. İlk deneyimimdi ve iyi puan aldım. Oradaki makinenin gücü ile buradaki makinenin gücü farklı. Oradaki makine daha güçlü. Öğrencilerimiz var, onları da bizim şimdi aldığımız yeni makine ile onları eğitiyoruz. Yurt dışında inşallah Türkiye’yi en iyi duruma getireceğiz. Haziran’ın 16’sında ilk ben temsil ettim Türkiye’yi. Türkiye Motosiklet Federasyonuna bağlıyız zaten. Milli sporcu ünvanını aldık, gri pasaportum da var. Türkiye için tekrar ayağa kalkacağım. Kenan Sofuoğlu’nun da bir bacağı kırıldı aynı şey oldu. Aynı şekilde inşallah Haziran ayında ben de iyileşip azimle Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğim. Flyboard Turkey Team olarak, tim kaptanıyım aynı zamanda. Daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum" dedi.