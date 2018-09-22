Antalya'da Dünya Sağırlar Tenis Takımlar Şampiyonası

ANTALYA Tenis İhtisas ve Spor Kulübünde (ATİK) düzenlenen organizasyonun açılış seremonisinde konuşan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Ümit Kihtir, sporculara başarılar diledi.

Kihtir, Avusturya, Tayvan, Ekvador, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, Macaristan, Hindistan, Japonya, Rusya ve Türkiye'den 71 sporcunun katıldığı Dünya Şampiyonası'na Antalya'da ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Öztürk de şampiyonayı başarıyla gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ise "Bu sessiz şampiyona bir hafta boyunca ilimizde büyük ses getirecektir." dedi.

ATİK Başkanı Adnan Selekler ise 35 senedir kulüpte birçok organizasyona ev sahipliği yaptıklarını, söz konusu şampiyonanın kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.

Yarın ilk gün mücadeleleriyle başlayacak şampiyona, 29 Eylül'de sona erecek.