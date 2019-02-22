Antalya'da dev turnuva

GENÇLER ve Büyükler kategorilerinde 7 ayrı ringte mücadele ederek büyük bir başarı elde eden Alanyalı sporcular, bölgemizi Milli Takım'da temsil edecekler. Öte yandan, 24 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan Türkiye Üniversitelerarası Muay Thai Şampiyonası'na da katılacak olan Mehmet Arzık Spor Kulübü'nün Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde okuyan sporcuları, şampiyonada performans sergileyecekler.

Milli Takıma giden sporcular şöyle: Aleyna Kıyanç 51 kg, Kübra Satılmış 57 kg, Zeynep Sudi Öztürk 54 kg, Atakan Ataseven +91 kg, Yasin Bulduk 86 kg, Muhammet Gürhan 57 kg, Mustafa Can Ertekin 71 kg ve Aslan Aladağ 81 kg.

