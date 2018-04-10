Antalya'da dev şampiyona

KUNDU bölgesindeki bir otelde düzenlenen organizasyona, 29 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 sporcu katıldı. Antalya'da yaklaşık üç ay önce yapılan Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası'nda müsabaka sırasında başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede üç gün sonra hayatını kaybeden Alperen Atabay'ın (18) anısına gerçekleşen turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu. Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, turnuvaya katılımın yüksek olduğunu söyledi. Turnuvanın Türk sporcular için de ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Başkan Kayıcı, "Burada mücadele eden 700'ün üzerindeki sporcumuz yabancılarla maç tecrübesi kazanırken, dünya ve Avrupa şampiyonasına katılacak Türk Milli Takımımızın da puan topladığı bir organizasyon. Biz dünya şampiyonalarında bazı branşlarda takım halinde üçüncü, bazılarında da beşinciyiz. Bunun yanı sıra hedefimiz daha üstlere çıkmak. Burada Antalya ve Türkiye'ye bir müjde de vermek istiyorum. 2019 Dünya Kick Boks Şampiyonası, Antalya'da 10 bin kişilik spor salonunda yapılacak. İnşallah gelecek yıl çok başarılı olacağız" dedi.