Antalya Bursa'ya acımadı

SÜPER Lig'de ateş hattından uzaklaşmak isteyen Antalyaspor, Bursaspor'u konuk ettiği maçta 2-0 galip gelerek taraftarlarını sevindirdi. Maçın ardından konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, iyi bir galibiyet aldıklarını ve bunu devam ettirmeleri gerektiğini söyledi. Hamzaoğlu, "Çok önemli bir maçı kazandık. Önümüzdeki haftalarda rahatlayabilmek, futbol adına farklı işler yapabilmek için kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularım oynaması gerektiği gibi oynadı. Zaman zaman istediğimizi yapamadığımız da oldu. İyi bir takıma karşı oynadık, iyi bir galibiyet aldık. İnşallah bundan sonra devamını getiririz" diye konuştu. Hamzaoğlu, ligde şampiyonluk ya da ligden düşecek takımların tahmininin zor olduğunu belirterek "Oynanması gereken 7 maç var. Kolay olmayan maçlar. Ligde herkes herkesi yenebilecek güçte. Ne yukarısı, ne de aşağısı için bir şey söylemek doğru olmaz" dedi.