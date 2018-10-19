Antalya bugün geliyor

KIRMIZI beyazlı takım, bugün karayoluyla Alanya'ya gelerek kampa girecek. Önceki akşam hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdüren Antalyaspor, yaklaşık 2 saat süren bir antrenman yaptı. Antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar taktik çalışma yaptı. Çift kale taktik maçında Korkmaz oyuncularını sık sık durdurarak uyarıda bulundu. Antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Sakatlığı nedeniyle Charles'in yer almadığı antrenmanda Barrada ile Drole takımdan ayrı çalıştı.