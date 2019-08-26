Antalya bir var bir yok 0-2 

SÜPER Lig Cemil Usta sezonu 2. haftasında Antalyaspor, sahasında Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma, Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldürülen Emine Bulut'un (38) anısına 1 dakika geç başladı. Takımlar sahaya siyah pankartla çıktı. Taraftarlar 'Emine Bulut' yazılı siyah pankart açarak sık sık 'Kadına uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan attı. Maç öncesinde saha içindeki ekranlarda "Antalyaspor'umuzun, Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm bilet gelirini Emine Bulut'un kızının geleceği için kullanılmak üzere bağışlıyoruz. Sen bize emanetsin. Artık senin kırmızı beyaz bir ailen var. Biz Antalyaspor'uz. Ölmek istemiyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız" ifadeleri yansıtıldı. İlk yarının 37. dakikasında Ismail Aissati'nin şutunda araya giren Bahadır Öztürk'ün ters vuruşunda top filelerle buluştu ve Denizlispor 1-0 öne geçti. 67'de ise Barrow sahneye çıktı. Mbamba'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Barrow bekletmeden kaleye vurdu ve maçın skorunu tayin etti: 0-2. Antalyaspor, bu mağlubiyetle 3 puanda kalırken, Denizlispor ise 6 puana yükseldi.