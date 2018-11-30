Antalya 2. Lig'de

ANTALYA Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Özgür Koca, mücadele ettikleri 3'üncü ligden 43 puanla 2. Lig'e yükseldiklerini söyledi. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nu ziyaret eden Özgür Koca, 13 yıllık bir kulüp olduklarını belirtti. 3. Lig'de 9 takıma karşı mücadele ettiklerini kaydeden Koca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti. Hacıcaferoğlu da, Antalya'da yüzlerce engelli gence pozitif ayrımcılık yaparak evden çıkarıp sporla moral bulmasını sağladıklarını söyledi. Sporun engelliler için rehabilitasyon aracı olduğu gibi yeni dostluklar edinmede, galibiyeti, yenilgiyi öğrenmede büyük önemi olduğuna değinen Hacıcaferoğlu "Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü'nün GoolBall takımı bir üst lige çıkmasının yanı sıra judoda Ayşe Karatepe ve Merve Demir, Türkiye Şampiyonu oldu. Sporda artık engelleri kaldırdık. Başarı konuştuğumuz döneme girdik" dedi.

