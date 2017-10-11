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'Annesine küfür etti'

Brezilya teknik direktörü Tite, Beşiktaş ve Şili Milli Takımı futbolcusu Gary Medel'in, Neymar'ın annesine küfrettiğini söyledi

'Annesine küfür etti'

Brezilya teknik direktörü Tite, Beşiktaş ve Şili Milli Takımı futbolcusu Gary Medel'in, Neymar'ın annesine küfrettiğini söyledi

11 Ekim 2017 Çarşamba 18:24
'Annesine küfür etti'
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RUSYA'DA düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın Güney Amerika Elemeleri'nde grup birincisi olarak kupaya katılmaya hak kazanan Brezilya, Şili'yi 3-0'la geçti ve rakibinin hayallerini suya düşürdü. Maç sonu konuşan Brezilya teknik direktörü Tite'nin hedefinde Beşiktaşlı Gary Medel vardı.
 
Maçta 1 asistle oynayan Neymar'ın Medel'in küfrüne maruz kaldığını öne süren Tite, Neymar'ın gördüğü sarı kartın nedeninin Medel'in Brezilyalı yıldızın annesine küfür etmesinden kaynaklandığını savundu.
 
Tite, 'Devre arasında ne yaşandığını biliyoruz. Bazen adam annenizi, Neymar'ın annesini ya da benim annemi rencide ettiğinde bunu göğsünüzde yumuşatmanız gerekir. Medel'den bahsediyorum' diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Teknik Direktörü Tite
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