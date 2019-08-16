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Anlaşma sağlandı! Satın alma opsiyonuyla kiralandı

Almanya'nın ikinci ligi olan 2. Bundesliga ekibi Nürnberg'in Sportif Direktörü Robert Palikuca, Frey'i transfer etmek için Fenerbahçe ile görüştüklerini açıkladı. Alman ekip görüşmeler sonrasında hem Frey hemde Fenerbahçe ile anlaştı.

SPOR 16.08.2019, 15:34 Melike Temir
Anlaşma sağlandı! Satın alma opsiyonuyla kiralandı
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FENERBAHÇE'de göze giremeyen ve kötü geçen sezonun ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Frey için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

"FREY İÇİN FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Bundesliga ekibi Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, Frey konusund konuştu. Palikuca, "Frey'i transfer etmek için Fenerbahçe ile görüşüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Alman ekibi Nürnberg hem Fenerbahçe hem de Frey ile anlaşma sağladı. Anlaşma satın alma opsiyonuyla gerçekleşti.Michael Frey geçtiğimi sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıkarken 5 gol atıp, 1 asist yaptı. (Haber Global)

#Almanya #anlaşma #Satın alma opsiyonu #frey #Fenerbahçe
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