Anlaşma sağlandı! Ozan 4 yıllığına...
Fenerbahçe bu sezon iç transferde işi erken bitiriyor
SPOR 15.12.2019, 14:17
İLK olarak Kasım ayında Dirar ile sözleşme uzatan sarı-lacivertliler, Ozan Tufan ile de 4 yıllık sözlü anlaşma sağladı. Ozan'ın bu hafta içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
F.Bahçe'nin bundan sonraki hedefi Hasan Ali Kaldırım. Milli sol bek ile de kısa süre içerisinde anlaşmaya varılması ve imzaların atılması muhtemel.
Böylece F.Bahçe iç transfer sorununu Ocak gelmeden çözmüş olacak.
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