Anlamlı buluşma

Alanya Belediyespor’da pilates ve yogalates eğitimi alan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Pilates ve Yoga Eğitmeni Aynur Moradi tarafından düzenlenen organizasyonda bir araya geldiler

Anlamlı buluşma
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MİLANO Bistro Cafe’deki kahvaltıda buluşan 65 kadın, piyanist şantör Mehmet Acar’ın söylediği parçalar ile unutulmaz bir gün yaşadı. Pilates ve yogalates eğitimi alan kadınlara Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Kadınlar Günü nedeniyle gönderdiği  karanfiller ve hediyeler dağıtıldı. Eğitmen Moradi tarafından organize edilen etkinlikte O Ses Pilates Şarkı Yarışması ve çekiliş düzenlendi.
 Şarkı Yarışmasında derece giren 3 kişiye para ödülü verildi. 43 kişiye de çeşitli hediyelerin dağıtıldığı yarışmada, 5 kişiye pilates üyeliği, 2 kişiye Diş Hekimi Burak Balçık tarafından diş dolgusu ve hacamat tedavisi, 1 kişiye Ayşe Kaya tarafından kilo kontrol programı, 2 kişiye 07 Kral Kokoreç’te Gül Özdemir tarafından akşam yemeği ve 30 kişiye ise çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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