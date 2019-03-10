Anlamlı buluşma

MİLANO Bistro Cafe’deki kahvaltıda buluşan 65 kadın, piyanist şantör Mehmet Acar’ın söylediği parçalar ile unutulmaz bir gün yaşadı. Pilates ve yogalates eğitimi alan kadınlara Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Kadınlar Günü nedeniyle gönderdiği karanfiller ve hediyeler dağıtıldı. Eğitmen Moradi tarafından organize edilen etkinlikte O Ses Pilates Şarkı Yarışması ve çekiliş düzenlendi.

Şarkı Yarışmasında derece giren 3 kişiye para ödülü verildi. 43 kişiye de çeşitli hediyelerin dağıtıldığı yarışmada, 5 kişiye pilates üyeliği, 2 kişiye Diş Hekimi Burak Balçık tarafından diş dolgusu ve hacamat tedavisi, 1 kişiye Ayşe Kaya tarafından kilo kontrol programı, 2 kişiye 07 Kral Kokoreç’te Gül Özdemir tarafından akşam yemeği ve 30 kişiye ise çeşitli hediyeler dağıtıldı.