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Anket bitti, en çok taraftarı olan takım belli oldu

Yapılan araştırmada Türkiye'de en çok taraftarı olan takım, yüzde 32 ile Galatasaray. Sarı-kırmızılıları yüzde 30 ile Fenerbahçe, yüzde 16 ile Beşiktaş takip ediyor

Anket bitti, en çok taraftarı olan takım belli oldu

Yapılan araştırmada Türkiye'de en çok taraftarı olan takım, yüzde 32 ile Galatasaray. Sarı-kırmızılıları yüzde 30 ile Fenerbahçe, yüzde 16 ile Beşiktaş takip ediyor

26 Ekim 2017 Perşembe 15:14
Anket bitti, en çok taraftarı olan takım belli oldu
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HABERTÜRK'TE yayınlanan "Nedir ne değildir" programında  Türkiye'nin taraftar portresi üzerine yapılan çalışmanın sonuçları açıklandı. Buna göre  Türkiye'de en çok taraftarı olan kulüp ve en sevilmeyen kulüpler ortaya çıktı.

İşte yapılan çalışmadan ortaya çıkan sonuçlar;

EN ÇOK TARAFTAR GALATASARAY'DA

Süper Lig'de en çok taraftarı olan takım 2016 yılında yapılan araştırmaya göre %32.5 ile Galatasaray.  Galatasaray'ı %30.4 ile  Fenerbahçe takip ediyor.  Beşiktaş ise %16.5 ile 3. sırada yer alıyor.

EN SEVİLMEYEN TAKIM FENERBAHÇE

Habertürk'ün araştırmasına göre "En sevmediğiniz takım hangisi?" sorusuna futbolseverler %22.2 ile en çok  Fenerbahçe cevabı verdi. Onu %19.5 ile  Galatasaray takip ederken, 10.6 ile  Trabzonspor 3. sırada ve  Beşiktaş sadece 2.7'lik oy oranı ile 4. sırada.

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Anahtar Kelimeler:
AnketGalatasarayFenerbahçeBeşiktaş
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