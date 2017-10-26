Anket bitti, en çok taraftarı olan takım belli oldu

HABERTÜRK'TE yayınlanan "Nedir ne değildir" programında Türkiye'nin taraftar portresi üzerine yapılan çalışmanın sonuçları açıklandı. Buna göre Türkiye'de en çok taraftarı olan kulüp ve en sevilmeyen kulüpler ortaya çıktı.
İşte yapılan çalışmadan ortaya çıkan sonuçlar;
EN ÇOK TARAFTAR GALATASARAY'DA
Süper Lig'de en çok taraftarı olan takım 2016 yılında yapılan araştırmaya göre %32.5 ile Galatasaray. Galatasaray'ı %30.4 ile Fenerbahçe takip ediyor. Beşiktaş ise %16.5 ile 3. sırada yer alıyor.
EN SEVİLMEYEN TAKIM FENERBAHÇE
Habertürk'ün araştırmasına göre "En sevmediğiniz takım hangisi?" sorusuna futbolseverler %22.2 ile en çok Fenerbahçe cevabı verdi. Onu %19.5 ile Galatasaray takip ederken, 10.6 ile Trabzonspor 3. sırada ve Beşiktaş sadece 2.7'lik oy oranı ile 4. sırada.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.