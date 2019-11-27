Ankaragücü'ne kilitlendik
Süper Lig'de üst üste aldığı mağlubiyetlerle 7. sıraya gerileyen temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, sahasında oynayacağı Ankaragücü maçına yoğunlaştı
SPOR 27.11.2019, 23:01
AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 13. hafta maçında 30 Kasım Cumartesi günü Ankaragücü'nü ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 17.30'da başlayacak. Maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilliler, koşu ve ısınma hareketleri ile başladıkları idmanı pas çalışması ile devam ettirdiler. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışan Alanyasporlu futbolcuların, Ankaragücü maçı için oldukça hırslı oldukları belirtildi. Alanyaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.
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