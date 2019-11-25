Ankaragücü biletleri satışta

BAHÇEŞEHİR Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelenin biletleri ise dün satışa sunuldu. Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Takımımızın, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü, Ankaragücü ile saat 17.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

BİLET FİYATLARI

Maraton ve kapalı tribün 35 TL

Kale arkaları 20 TL

Misafir tribün 26 TL