Ankara'da ortalık fena karıştı! Birbirlerine girdiler...

İKİ sarı-lacivertli takımın kozlarını paylaştığı müsabakanın son anlarına çıkan kavga damga vurdu. Ankaragücü’nün, maçın 87. dakikasında kalktığı atak sırasında top, Fenerbahçeli Zajc’ın yüzüne çarptı. Zajc, yerde kalırken Ankaragücü'nde futbolcular oynamayı sürdürdü. Zajc'ın yerde kalmasının ardından, topu dışarıya atmayıp kaleye şut deneyen Hector Canteros, Mehmet Ekici ile tartışma yaşadı. Ekici, Canteros'a tepki gösterirken, iki oyuncu arasında elektrik bir anda arttı. Kaleci Harun ve Moke Abro'nun da olay yerine gelip tartışmaya dahil olmasıyla tartışma büyüdü. İki takımın yedekleri ve teknik heyetleri de sahaya girdi. Saha içindeki gerginlik bir süre sonra son bulurken, faturası iki takım için de ağır oldu.



Sahaya yabancı maddeler atıldı



Hakem Mete Kalkavan, kavga bittikten sonra VAR’a gidip yaşananları izlerken, bu esnada Ankaragücü tribünlerinden sahaya yabancı maddeler atıldı. Kalkavan, yaşananları inceledikten sonra Mehmet Ekici ve Hector Canteros’a kırmızı, Harun ve Moke Abro’ya ise sarı kart gösterdi.



