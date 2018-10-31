KEÇİÖREN Aktepe Stadı'nda oynanacak olan mücadeleye, temsilcimiz Aytemiz Aytemiz Alanyaspor, kalede İsmail, savunmada Baiano, Merih, Augusto, Kaan, orta alanda Sackey, Taha, Hasan, hücumda Villafanez, Campos ve ileri uçta da Bobo ilk 11'i ile sahaya çıkacak.
Ev sahibi Altındağ Belediyespor ise, Hasan, Efe Berker, Yalçın, Melih, Furkan, Oktay, Salih, Tugay, Ercan, Kayhan ve Barış ilk 11'i ile maça başlayacak.
Ankara'da kadrolar açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında bugün saat 13.30'da oynanacak olan Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor maçının kadroları açıklandı
KEÇİÖREN Aktepe Stadı'nda oynanacak olan mücadeleye, temsilcimiz Aytemiz Aytemiz Alanyaspor, kalede İsmail, savunmada Baiano, Merih, Augusto, Kaan, orta alanda Sackey, Taha, Hasan, hücumda Villafanez, Campos ve ileri uçta da Bobo ilk 11'i ile sahaya çıkacak.
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