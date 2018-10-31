Ankara'da kadrolar açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında bugün saat 13.30'da oynanacak olan Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor maçının kadroları açıklandı

Ankara'da kadrolar açıklandı
banner404

KEÇİÖREN Aktepe Stadı'nda oynanacak olan mücadeleye, temsilcimiz Aytemiz Aytemiz Alanyaspor, kalede İsmail, savunmada Baiano, Merih, Augusto, Kaan, orta alanda Sackey, Taha, Hasan, hücumda Villafanez, Campos ve ileri uçta da Bobo ilk 11'i ile sahaya çıkacak.
Ev sahibi Altındağ Belediyespor ise, Hasan, Efe Berker, Yalçın, Melih, Furkan, Oktay, Salih, Tugay, Ercan, Kayhan ve Barış ilk 11'i ile maça başlayacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Karakocalı ve Hacımehmetli’ye kanalizasyon
Karakocalı ve Hacımehmetli’ye kanalizasyon
  1. GÜNCEL

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479