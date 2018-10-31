Ankara'da kadrolar açıklandı

KEÇİÖREN Aktepe Stadı'nda oynanacak olan mücadeleye, temsilcimiz Aytemiz Aytemiz Alanyaspor, kalede İsmail, savunmada Baiano, Merih, Augusto, Kaan, orta alanda Sackey, Taha, Hasan, hücumda Villafanez, Campos ve ileri uçta da Bobo ilk 11'i ile sahaya çıkacak.

Ev sahibi Altındağ Belediyespor ise, Hasan, Efe Berker, Yalçın, Melih, Furkan, Oktay, Salih, Tugay, Ercan, Kayhan ve Barış ilk 11'i ile maça başlayacak.