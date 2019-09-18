Ankara'da düdük Zorbay Küçük'te olacak
MHK, Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek isimleri bugün açıkladı. Lider Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak olan 5. hafta mücadelesine ise Zorbay Küçük'ü atadı
SPOR 18.09.2019, 15:00 18.09.2019, 15:05
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Ligde lider konumda bulunan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un 22 Eylül 2019 Pazar günü saat 16.30'da konuk olacağı Gençlerbirliği maçına ise Zorbay Küçük atandı. Küçük, Alanyaspor'un bugüne kadar 2 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bu önemli mücadelede Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Hanoğlu ve İlker Takpak yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ramazan Keleş olacak.
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|5
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|4
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|4
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|4
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|-5
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|5
|8
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|8
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|7
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|5
|7
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|7
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|5
|6
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|4
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|5
|4
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|4
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|9
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|4
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|4
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|4
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|4
|4
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|3
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|1
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|4
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