Andy Murray, Wimbledon'a veda etti

SEZONUN üçüncü Grand Slam Tenis Turnuvası olan Wimbledon'da heyecan devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan çim kort turnuvası çeyrek final maçında son şampiyon Andy Murray ile Sam Querrey karşı karşıya geldi. Müsabakadan Querrey, setlerde Murray'i 3-2 mağlup ederek, yarı finalde yükseldi.

Dünya 24 numarası Querrey, sırlamada zirvede yer alan Murray'i 2 saat 42 dakika süren karşılaşmada 3-6, 6-4, 6-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle yendi.