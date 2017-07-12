Andy Murray, Wimbledon'a veda etti

SEZONUN üçüncü Grand Slam Tenis Turnuvası olan Wimbledon'da heyecan devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan çim kort turnuvası çeyrek final maçında son şampiyon Andy Murray ile Sam Querrey karşı karşıya geldi. Müsabakadan Querrey, setlerde Murray'i 3-2 mağlup ederek, yarı finalde yükseldi.
Dünya 24 numarası Querrey, sırlamada zirvede yer alan Murray'i 2 saat 42 dakika süren karşılaşmada 3-6, 6-4, 6-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle yendi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.