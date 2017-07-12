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Andy Murray, Wimbledon'a veda etti

Wimbledon'da tek erkekler dünya 1 numarası Andy Murray, Sam Querrey'ye setlerde 3-2 yenilerek, çeyrek finalde elendi

Andy Murray, Wimbledon'a veda etti

Wimbledon'da tek erkekler dünya 1 numarası Andy Murray, Sam Querrey'ye setlerde 3-2 yenilerek, çeyrek finalde elendi

12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:41
Andy Murray, Wimbledon'a veda etti
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SEZONUN üçüncü Grand Slam Tenis Turnuvası olan Wimbledon'da heyecan devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan çim kort turnuvası çeyrek final maçında son şampiyon Andy Murray ile Sam Querrey karşı karşıya geldi. Müsabakadan Querrey, setlerde Murray'i 3-2 mağlup ederek, yarı finalde yükseldi.
Dünya 24 numarası Querrey, sırlamada zirvede yer alan Murray'i 2 saat 42 dakika süren karşılaşmada 3-6, 6-4, 6-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle yendi. 

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Son Güncelleme: 12.07.2017 19:44
Anahtar Kelimeler:
WimbledonAndy MurraySam Querrey
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