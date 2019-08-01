Andres Iniesta teknik direktör olacak

PROFESYONEL futbolculuk kariyerinin son günlerini yaşayan İspanyol yıldız, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğü deneyeceğini belirtti. Iniesta verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Griezmann ve Neymar dünyanın bireysel olarak en iyi oyuncuları. Barcelona için müthiş bir katkı olur. Eden Hazard da komple bir oyuncu. Sağ ayak, sol ayak, dribling, hız... Güçlü de bir oyuncu. Real Madrid için önemli bir transfer. Her zaman beğendiğim bir oyuncuydu."

"Manchester City ile Barcelona'nın benzer yönleri var. Guardiola, inandığı ve gördüğü futbolu oynatmaya çalışıyor."