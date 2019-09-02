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Andone resmen Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, Florin Andone'nin kiralık transferi konusunda oyuncu ve kulübü Brighton ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

SPOR 02.09.2019, 18:39 02.09.2019, 18:43 Enes Subaşı
Andone resmen Galatasaray'da
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SARI kırmızılı kulüp, oyuncunun bir sezonluk kiralanması için İngiliz ekibine 700 bin Euro ödeyecek. Futbolcu ise 2019-2020 sezonu için 2 milyon 500 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Florin Andone ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

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