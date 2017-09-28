Anderson Talisca, bebek Talisca'yı ziyaret etti

BEBEK ve ailesi ile yakından ilgilenen Brezilyalı yıldız, aileyle fotoğraf çektirdi. Aynı zamanda Talisca, mahallede bulunan ihtiyaç sahiplerine de erzak yardımı yaptı.
İstanbul'da gezdiği mahallede vatandaşlarla fotoğraf çektiren Talisca'ya mahalle sakinleri teşekkür ederken, yıldız futbolcunun bu davranışı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Beşiktaş Kulübü de resmi Instagram hesabı üzerinden fotoğraf paylaştı.
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