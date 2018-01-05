Anamur'a destek

AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu , Alanyalı teknik direktör Ali Haydar Durusoy 'un çalıştırdığı Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup takımlarından Anamur Belediyespor'un Goldcity Otel'deki devre arası kampını ziyaret etti. Ziyarete Alanyaspor Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün de katıldı. Hasan Çavuşoğlu, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlardan dolayı teknik direktör Ali Haydar Durusoy'u tebrik etti. Durusoy ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Alanyaspor'a ligin 2'nci yarısında başarı diledi.

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