Anadolu Efes turu İstanbul'a bıraktı

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Anadolu Efes, play-off çeyrek finali 4. maçında Barcelona Lassa'ya deplasmanda 82-72 mağlup oldu
SPOR
27 Nisan 2019 Cumartesi 00:01
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Anadolu Efes, play-off çeyrek finali 4. maçında Barcelona Lassa'ya deplasmanda 82-72 mağlup oldu ve seri 2-2'ye geldi. 3 galibiyete ulaşan tarafın Final Four'a kalacağı serinin beşinci ve son maçı, 1 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Turu geçen ekip, Final Four'da Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak