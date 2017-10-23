Anadolu Efes son nefeste kazandı

ANADOLU Efes, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 20-15, İlk yarıyı ise 41-37 önde bitirdi. Eskişehir Basket, 3'üncü periyotta üstünlüğü eline geçerirek son periyoda 63-57 önde girdi. Son periyotunda nefes kesen mücadelenin sonunda, Anadolu Efes maçı 86-84 kazanarak salondan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

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