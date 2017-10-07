Ampute milliler tarih yazıyor!

TÜRKİYE Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde son dünya şampiyonu Rusya'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Mücadelenin hakemi, Rus futbolcu Shakbulatov’un maçın hakemini itmesi ve yere düşürmesi sonucu 68. dakikada maçı tatil etti. Türkiye’nin galibiyetinin tescillenmesi bekleniyor.

Ay-Yıldızlılar, Rusya’yı uzatmalar sonunda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Rusya, 24. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 2. yarıda baskılı bir oyun sergileyen Milli Takım, girdiği pozisyonlardan sonuç alamazken 4 kez direğe takıldı. Ay Yıldızlılar, son dakikada bir penaltı kazandı.

Rusya Milli Takımı bu karara tepki göstererek sahadan çekilse de bir süre sonra sahaya döndüler. Ay Yıldızlılar’da penaltı atışında topu ağlara gönderen Rahmi Özcan maçı uzatmalara taşıdı.

İlk uzatma devresinin son dakikalarında kazanılan duran topta Barış’ın muhteşem asistinde Fatih Şentürk attığı harika golle Milli Takımımız’ı 2-1 öne geçirdi. Rusya’da 2. uzatma devresinin 8. dakikasında Shakbulatov kırmızı kart gördü. Shakbulatov, kart sonrasında maçın hakemini ittirerek yere düşürdü. Hakem bu hareket sonrasında maçı tatil etti.

Grubundaki ilk iki maçında Almanya'yı 7-0, Gürcistan'ı 9-0'la geçen A Milliler, İspanya'yı da 4-0'la geçerek grup lideri olarak çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde Rusya'yı 2-1 mağlup eden A Milliler, yarı finale yükseldi.