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Ampute Milli Takımın kazandığı para belli oldu

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi yenerek kupayı kazanan Milli Takımımız, kişi başı ne kadar aldı?

Ampute Milli Takımın kazandığı para belli oldu

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi yenerek kupayı kazanan Milli Takımımız, kişi başı ne kadar aldı?

17 Ekim 2017 Salı 14:41
Ampute Milli Takımın kazandığı para belli oldu
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AMPUTE Futbol  Avrupa Şampiyonası finalinde  İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Ampute Milli Takımı'nın başarısı, ülkede herkesin desteğini görüyor.

ORTALAMA 1 MİLYON LİRA KAZANDILAR

Teknik direktör Uğur Özcan yönetimindeki futbolcular  Osman Çakmak, Feyyaz Gözaçık, Barış Telli, Alican Kuruyamaç, Muhammet Yeğen, Rahmi Özcan, Serkan  Dereli,  Fatih Şentürk,  Fatih Karakuş, Selim  Karadağ, Kemal Güleş, Ömer Güleryüz ve Mehmet Yunsur'a iş adamlarıyla belediyelerce bir haftalık süreçte kişi başına ortalama bir milyon lira değerinde ayni ve nakdi ödül verildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, yaptığı açıklamada, şartların oluşmaması nedeniyle devletin ödül yönetmenliğinden yararlanamayan milli takım sporcularını, halkın ödüllendirdiğini söyledi.

İŞ ADAMLARI VE BELEDİYELER DESTEK VERDİ

Ampute millilerin, iş adamları ve belediyelerce verilen ödülleri fazlasıyla hak ettiğini vurgulayan Uztürk, "Futbolcularımız, şampiyon olabilmek için uzun bir çalışma dönemi geçirdi. Sporcularımız şampiyonluğa inandı ve kupayı kazanmayı başardı. Her başarının bir karşılığı vardır. Ödül yönetmeliği gereği şu an maddi destek verilememiş olsa da iş adamlarımız ve belediyelerimiz sporcularımızın yanında yer aldı. Sporcularımız, kişi başı ortalama bir milyon lirayla ödüllendirildi. Ayrıca ödüllendireceğini duyuran bir çok kurum ve kuruluş da oldu. Millilerimiz kazanılan kupayla bunun daha fazlasını hak ediyor." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye Başkanı ŞentürkTürkiye CumhuriyetiFatih ŞentürkOsman Çakmakİngiltere
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