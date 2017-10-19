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Ampute Milli Takımı hocasına büyük ayıp! Maaşı geri istendi

Türkiye'yi gururlandıran Ampute Milli Takımı'nın eski hocasına verilen 2 bin TL'lik maaş, MEB'de de öğretmenlik yaptığı için geri isteniyor

Ampute Milli Takımı hocasına büyük ayıp! Maaşı geri istendi

Türkiye'yi gururlandıran Ampute Milli Takımı'nın eski hocasına verilen 2 bin TL'lik maaş, MEB'de de öğretmenlik yaptığı için geri isteniyor

19 Ekim 2017 Perşembe 09:12
Ampute Milli Takımı hocasına büyük ayıp! Maaşı geri istendi
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DÜNYA şampiyonluğu ile  Türkiye'nin göğsünü kabartan Ampute Milli Takımı'nın mimarına utanç verici bir dava açıldığı ortaya çıktı. 8 yılda 4 dünya üçüncülüğü kazandıran antrenör Halil İbrahim  Köprülü'ye verilen 2 bin TL'lik maaş geri isteniyor. Gerekçe olarak  Köprülü'nün  Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okulda öğretmenlik yapması gösterildi. Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı müfettişler alınan ikinci maaşın memuriyet kanuna aykırı olduğunu rapor etti. Bunun üzerine de Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bugüne kadar alınan maaşın iadesi için dava açtı.

ESKİ BAŞKANA DA DAVA

Dava,  Köprülü'yle de sınırlı kalmadı. Ampute Ligi'ni kuran Bedensel Engelliler Spor Federasyonu eski başkanı Mustafa  Gülpınar da bu kazanca aracı olmaktan dava açıldı. Federasyon,  Köprülü'den bugüne kadar aldığı maaşın toplam tutarı olan 60 bin TL'yi faiziyle birlikte geri istiyor. Aynı şekilde Mustafa  Gülpınar'dan da kurumu zarara uğratmaktan dolayı yüklü tazminat istendiği öğrenildi. SABAH'a konuşan Mustafa  Gülpınar, "Bu başarının esas mimarlarına böyle davalar açılması oldukça üzücü bir durum" diye konuştu.

BAŞARININ MİMARLARI

Köprülü, takıma dört dünya 3'üncülüğü, bir  Avrupa 2'nciliği, bir de Euro Cup şampiyonluğu kazandırdı.  Köprülü, bu süreçte aylık 2 bin TL maaş aldı. Ancak Bedensel Engelliler Spor Federasyonu  Köprülü'nün bu maaşını aradan geçen 8 yılın ardından hukuksuz buldu.

BU GÜNLERE KOLAY GELMEDİK

2008'de kişisel çabaları sonucu  Futbol Federasyonu'yla imzalanan protokol kapsamında Ampute  Futbol Ligi'ni başlattıklarını söyleyen  Gülpınar, "Bu protokolle Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na senelik 560 bin TL aktarılmasını sağladık. O sayede bu günlere ulaştık" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıTürkiye CumhuriyetiFutbol FederasyonuGülpınarTürkiye
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