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Ampute Milli Takımı Almanya'yı ezdi geçti!

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası, İstanbul'da başladı

Ampute Milli Takımı Almanya'yı ezdi geçti!

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası, İstanbul'da başladı

02 Ekim 2017 Pazartesi 19:10
Ampute Milli Takımı Almanya'yı ezdi geçti!
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TÜRKİYE Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi  kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF)  bünyesindeki Ampute Milli Takımı'nın yer aldığı şampiyona, Riva'daki Hasan Doğan  Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.
 
Açılış seremonisine, EAFF Başkanı Mateusz Wid?ak, EAFF Genel Sekreteri  Simon Baker, Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altınsoy ve Türkiye Bedensel  Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'ün yanı sıra Uluslararası  Paralimpik Komitesi (IPC) üyesi milli paralimpik okçu Gizem Girişmen de katıldı.
 
Şampiyonada yer alan ülkelerin milli takımları ile müsabakaları  yönetecek hakem heyeti, geçit töreninin ardından sahada yerlerini aldı.
 
Milli takım galibiyetle başladı
 
Polonya'da 2015'te Avrupa Kupası adıyla düzenlenen organizasyonu  finalde ev sahibi ekibi 2-1 mağlup ederek zirvede tamamlayan ve son şampiyon  unvanıyla bu yılki turnuvada yer alan Türkiye, açılış maçında karşılaştığı  Almanya'yı 7-0 yendi.
 
Müsabaka yirmi beşer dakikalık iki devre üzerinden oynanırken Ampute  Milli Takımı, Rahmi Özcan, Fatih Şentürk, Serkan Dereli, Barış Telli (3) ve Kemal  Güleş'in golleriyle müsabakayı rahat bir şekilde kazandı.
 
 A Grubu'nda yer alan milliler, şampiyonadaki ikinci maçını 4 Ekim  Çarşamba günü Gürcistan'la oynayacak.
 
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz  Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, İstanbul Vali Yardımcısı Osman Günaydın ve Beşiktaş  Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Mehmek Kulaksızoğlu da karşılaşmanın bir  bölümünü takip etti.

12 takım mücadele ediyor
 
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda 12 takım 3 grupta mücadele  ediyor.
 
Turnuvada A Grubu'nda Türkiye, İspanya, Almanya, Gürcistan, B  Grubu'nda Polonya, İtalya, Fransa, Belçika ve C Grubu'nda ise Rusya, İngiltere,  İrlanda ve Yunanistan bulunuyor.
 
Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi iki  üçüncü ekip de üst tura yükselecek ve çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
Ampute Milli TakımıAvrupa Ampute Futbol Federasyonu
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