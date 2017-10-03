Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103599
ALTIN
146.429
DOLAR
3.5825
STERLİN
4.7486
EURO
4.2080
Facebook'a bomba özellik
Facebook'a bomba özellik
“Diz kireçlenmesinin tedavisi kendi kanımızda gizli”
“Diz kireçlenmesinin tedavisi kendi kanımızda...
Kanser hücresini teşhis eden çip geliştirdiler!
Kanser hücresini teşhis eden çip...
banner468

Ampute Milli Takımı Almanya'yı 7-0 yendi

EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Ampute Milli Takımı Almanya'yı 7-0 yendi

Ampute Milli Takımı Almanya'yı 7-0 yendi

EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Ampute Milli Takımı Almanya'yı 7-0 yendi

03 Ekim 2017 Salı 12:56
Ampute Milli Takımı Almanya'yı 7-0 yendi
banner404

TFF'NİN "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı'nın katıldığı EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Türkiye-Almanya açılış müsabakası ile başladı. Beykoz-Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki karşılaşmadan ay-yıldızlılar 7-0 galip ayrıldı.
Milli Takım'ın gollerini 6. dakikada Rahmi Özcan, 19. dakikada Fatih Şentürk (pen.), 25+5. dakikada Serkan Dereli, 28, 30 ve 50. dakikalarda Barış Telli ile 49. dakikada Kemal Güleş attı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ile Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar ve Alaattin Aykaç ile Genel Sekreter Kadir Kardaş, maçı tribünden izleyip, Ampute Milli Takımı'na destek verdi.
Ampute Milli Takımı, şampiyonadaki ikinci maçında 4 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'de Gürcistan ile karşılaşacak. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
EAFFAvrupa Ampute Futbol ŞampiyonasıAmpute Milli TakımıAlmanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acımasız tekme… Futbolcu maçta bir testisini kaybetti!
Acımasız tekme… Futbolcu maçta bir testisini kaybetti!
Fikret Orman patladı! 'Ben gelince...'
Fikret Orman patladı! 'Ben gelince...'
Tamer Taşpınar: IWF adaletsiz davranıyor
Tamer Taşpınar: IWF adaletsiz davranıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim