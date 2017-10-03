Ampute Milli Takımı Almanya'yı 7-0 yendi

TFF'NİN "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı'nın katıldığı EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Türkiye-Almanya açılış müsabakası ile başladı. Beykoz-Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki karşılaşmadan ay-yıldızlılar 7-0 galip ayrıldı.
Milli Takım'ın gollerini 6. dakikada Rahmi Özcan, 19. dakikada Fatih Şentürk (pen.), 25+5. dakikada Serkan Dereli, 28, 30 ve 50. dakikalarda Barış Telli ile 49. dakikada Kemal Güleş attı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ile Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar ve Alaattin Aykaç ile Genel Sekreter Kadir Kardaş, maçı tribünden izleyip, Ampute Milli Takımı'na destek verdi.
Ampute Milli Takımı, şampiyonadaki ikinci maçında 4 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'de Gürcistan ile karşılaşacak.
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