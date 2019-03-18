'Amilton terbiyesizlik yaptı'

ANTALYASPOR ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan Akdeniz derbisinin 58. dakikasında tribüne gönderilen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yerine basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Murat Şahin, rakip takım oyuncusu Amilton'un yaptığı hareketi terbiyesizlik olarak değerlendirdi. Şahin, "3 bireysel hatadan gol yedik. Biz de oyuna hakimiyet kuramadık, basit goller yedik. İlk yarı iki gol yedik ve ikinci yarı maçı çevirmeye çıktık. Ama hemen ikinci yarının başında yine basit bir hatadan üçüncü gol geldi. Bu gol maçı daha da zor hale getirdi. Ama 3-0’dan sonra maça tutunmaya çalıştık. Maçın sonunda yenildik. Maçtan önemli şeyler var, bunların bilinmesi gerekir” diye konuştu. Sergen Yalçın ile Amilton arasında yaşananlara da değinen Şahin “Rakip oyuncunun maç 3-0 iken yaptığı hareket hoş olmadı. Futbolun içinde yenmek de var, yenilmek de var. Bu tarz hareketler hoş olmadı. Hoca da bu hareketten sonra kendini tutamadı, bu tür hareketlere izin vermememiz lazım. Rakip oyucunun yaptığı terbiyesizliktir" ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 21:53