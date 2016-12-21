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Amedsporlu Şehmus Özer'in ölümünde yürek dağlayan detay...

Trafik kazasında hayatını kaybeden Amedspor kaptanı Şehmus Özer'le ilgili üzücü bir detay belirlendi...

Amedsporlu Şehmus Özer'in ölümünde yürek dağlayan detay...

Trafik kazasında hayatını kaybeden Amedspor kaptanı Şehmus Özer'le ilgili üzücü bir detay belirlendi...

21 Aralık 2016 Çarşamba 10:04
Amedsporlu Şehmus Özer'in ölümünde yürek dağlayan detay...
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KENDİSİNDEN 2 gündür haber alınamayan, dün Elazığ'da uçuruma yuvarlanmış otomobilinin içinde cesedi bulunan Amedspor kaptanı Şehmus Özer'in (36) ölümüyle ilgili kahreden detay ortaya çıktı.
Skorer'de yer alan habere göre, Özer'in aracının uçuruma yuvarlandıktan sonra uçurumun dibindeki bir çukura düştüğü, bu yüzden yoldan geçenler tarafından görülmesinin zorlaştığı da belirlendi. Özer'in aracını kazadan 2 gün sonra olay yerinden geçenler tesadüfen görerek polise haber vermiş...
Yapılan ilk ön otopside Özer'in yaralandıktan sonra donarak öldüğü tespit edildi. Özer'in ailesi Elazığ Adli Tıp Kurumu'ndan bugün cenazeyi teslim alarak Diyarbakır'a götürecek. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlattı
Kazanın nasıl meydana geldiği ise uzman ekiplerin hazırlayacağı raporla ortaya çıkacak.
Kaza sonrası Özer'in aracı bu halde bulundu...
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